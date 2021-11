Melody diz que aprendeu a criar fake news com Anitta

Por isso, Anitta lembrou do comentário da adolescente no bate-papo e ironizou a situação. "Sim, eu já falei, mas ela (Melody) falou que não quer, que ela é maior que eu. Mas tá tudo bem. Eu não sou a rainha do universo, outras pessoas podem fazer dela o ícone do Brasil. Ela tem talento. Acho que tem que ter a estratégia certa. Não é ficar inventando fake news, comédia, essas maluquices. Assim não vai ser levada a sério. Mas quem sou eu? Ninguém. Ela é muito maior que eu", brincou no podcast.