Mileide Mihaile deixa emocionante mensagem para o aniversário do filho Yhudy

Mileide Mihaile não deixa dúvidas que é uma mãezona! Antes de se confinar para A Fazenda 13, reality show da Record TV, Mileide deixou uma linda e emocionante mensagem em homenagem ao aniversário de 11 anos de seu filho, Yhudy Lima.

"Hoje é o dia do seu aniversário e é claro que a mamãe não poderia deixar de dizer o quanto eu te amo, o quanto você é especial pra mim, o quanto você é perfeito e sem defeitos", declarou a musa de 32 anos, em vídeo.

Com um estilo único dentro da atração rural, a influencer não esconde a saudade do primogênito e, no registro, deixou claro o orgulho que sente em ser sua mãe.

"Seja sempre assim, esse menino alegre e respeitoso, uma criança que por onde passa arranca elogios de todo mundo. Eu sou só orgulho, de falar de boca cheia que sou sua mãe, que você é o meu Yhudy, meu presente de Deus, minha maior inspiração, minha fonte de força e energia."