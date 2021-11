Recomendado para você : Ana Hickmann abre processo contra hotel onde sofreu atentado em 2016

Durante entrevista com Celso Zucatelli no Link Podcast, Ana Hickmann disse que entrou na justiça contra o hotel de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde estava hospedada quando sofreu um atentado, em maio de 2016. No ataque, um fã chamado Rodrigo Augusto de Pádua invadiu o quarto de Ana Hickmann, em que ela estava junto com Giovanna Oliveira e seu cunhado e companheiro da assessora, Gustavo Corrêa.

"Não sei como ele (Rodrigo) descobriu o hotel e o quarto em que eu estava. Ele rendeu o Gustavo, invadiu e fez a roleta russa com a gente. Foram 28 minutos de tortura psicológica. Foi horrível. Eu desmaiei e acordei após o primeiro tiro, quando estava no colo da Giovanna. Ela não morreu após levar um tiro no braço porque não era o momento", explicou a apresentadora.

Depois de atirar em Giovanna, Rodrigo ficou sem a arma ao passar por uma luta corporal com Gustavo. O fã foi baleado com dois tiros na cabeça e não resistiu. O cunhado da modelo foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais por homicídio doloso, quando há intenção de matar, mas foi absolvido em 2019.