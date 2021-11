Marca de Tiago Abravanel lança coleção loungewear de 'La Casa de Papel'

O sucesso de La Casa de Papel ultrapassa as telinhas da Netflix. Por aqui, algumas marcas estão unindo La Casa de Papel com produtos certeiros para os brasileiros, como a T_Jama!

A marca de loungewear da família Abravanel traz uma linha inteira da série espanhola. Com peças confortáveis e irreverentes, a coleção especial licenciada traz a proposta de unir as duas paixões nacionais: o estilo confortável do loungewear e, claro, a atração do streaming.

Democrática, a T_Jama oferece tamanhos do PP ao 5G, e destaca, especialmente, a releitura do macacão unissex vermelho – ícone da atração! – na versão pijama, feito em malha de moletom confortável com 100% algodão.