Preta Gil e Coral Heliópolis inauguram árvore de Natal em São Paulo

Preta Gil, homenageada recentemente por sua luta pela igualdade racial, será a atração da grande inauguração da árvore de Natal no Complexo Parque Estaiada em São Paulo. O lançamento rola no dia 27 de novembro e contará com apresentação especial de Preta Gil.

Ao lado do Coral Heliópolis do Instituto Baccarelli, a cantora fará uma performance exclusiva para o evento, a partir das 20h, com transmissão ao vivo no Instagram, Facebook e YouTube.

A estrutura de 50m de altura foi idealizada pela Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas.