Como o elenco de 'De Repente 30' está hoje em dia

Ashley Benson

Você se lembra de ter visto Ashley Benson no filme? Ela era uma das amigas da vilã, junto com Brie Larson! Em 2004, no mesmo ano em que o filme foi lançado, Benson começou seu papel como Abby Deveraux na clássica novela americana Days of Our Lives. Em 2010, ela ficou famosa com seu papel como Hanna Marin na amada série Pretty Little Liars. Desde que a série acabou em 2017, Benson estrelou o filme Her Smell ao lado de Elisabeth Moss.