Viih Tube conta que já ficou com mais de um na mesma noite

Outro ganho da solteirice para Viih foi morar sozinha. Antes, ela dividia o apartamento com o ex. "Estou amando, não sei explicar. Mas também tenho meus cachorros, que me fazem companhia, é muito gostoso", contou. Já que a casa está sempre vazia, o melhor é aproveitar, né? "De vez em quando faço umas festas aqui também", revelou. Certíssima!