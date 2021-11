A Fazenda 13: MC Gui, Dayane e Bil podem se livrar da roça na prova do fazendeiro

Na noite desta terça-feira, 23, os peões de A Fazenda 13, reality show da Record TV, passaram por mais uma votação. Entre os participantes que estão na berlinda, MC Gui, Bil Araújo e Dayane Mello terão a chance de se salvar na Prova do Fazendeiro desta quarta-feira, 24. Já Gui Araujo está automaticamente na roça, após ser vetado por Bil da dinâmica.

O primeiro passo da noite foi dado por Aline Mineiro, que garantiu os poderes da prova de fogo. A ex-panicat decidiu ficar com o poder da Chama Amarela, e entregar o da Chama Vermelha para Marina Ferrari. Na sequência, o fazendeiro da semana, Rico Melquiades, indicou MC Gui para ocupar o primeiro banquinho. "É o famoso bordão, nosso santo aqui no jogo não bateu", justificou.

E o restante da casa? Bem, após a troca de votos entre os colegas de confinamento, rolou um empate entre Solange Gomes e Gui Araujo. Os dois ficaram com cinco votos cada, e o dono do chapéu mais uma vez decidiu os rumos do jogo. Rico salvou Solange e mandou o ex-De Férias com o Ex, da MTV, direto para a roça!