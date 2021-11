Anitta indica ex-namorados para amigas: "Pocah é casada com meu ex"

Desapego que chama? Nesta terça-feira, 23, Anitta revelou que indica os ex-namorados para amigas durante o PodCats, podcast comandado por Virginia Fonseca e Camila Loures. Como exemplo, Anitta lembrou do romance entre Pocah e Ronan Souza, com quem a cantora teve um relacionamento relâmpago em 2019.

"Eu sou amiga de todos os ex. Ligo para as minhas amigas e indico. Falo 'fica com esse que é mara'. Elas perguntam por que eu terminei, e eu digo 'porque eu sou maluca, mas vai'. Tenho várias amigas que namoram ex. A Pocah é casada com meu ex, e eles estavam lá em casa ontem. Se eu quisesse estar com o cara, não teria terminado", declarou no papo.

E ainda sobre a vida amorosa, a artista também comentou como sua família lida com as relações curtas que ela costuma ter. "Sempre que eu apresento alguém novo a gente faz um bolão. Não na frente do boy. Às vezes eles fazem porque são doidos. Quando termina, a gente vê quem ganhou. Eu tenho que parar com isso. Eu apaixono e desapaixono muito fácil. Vai me dando um ranço e qualquer coisinha eu já fico agoniada e quero desistir", avisou.