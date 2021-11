Camila Queiroz e Klebber Toledo são confirmados na 2ª temporada de 'Casamento às Cegas'

Camila Queiroz, que se envolveu em polêmica com a Globo, estará de volta no comando da 2ª temporada de Casamento às Cegas, da Netflix, ao lado do marido Klebber Toledo. Através do Instagram, Camila contou a novidade aos fãs nessa terça-feira, 23.

"Segunda temporada confirmada. Quem mais está pronto? Nós estamos!", escreveu a atriz.

A notícia surge em meio ao embate da atriz com a Rede Globo. Camila, que dá vida à Angel, de Verdades Secretas, teve sua saída da novela anunciada pela emissora no dia 17 de novembro.