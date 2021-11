Descubra quanto Deolane Bezerra cobra por aparição em eventos

Já se perguntou quanto custa a presença de Deolane Bezerra em um evento? A irmã da advogada também. Dayanne Bezerra postou um print em que pergunta a Deolane quanto cobraria pela aparição. "150 por duas horas", respondeu a DJ. Mas não se engane: é R$150 mil, ok, queridas?

Vale ressaltar que esse é o valor da presença da doutora. O preço para ter a DJ Deolane é outro — e temos até medo de perguntar qual.

A advogada tem outra fonte de renda: as publicidades. De acordo com a coluna Léo Dias, do portal Metrópoles, a viúva de MC Kevin, cobra cerca de R$50 mil por cada postagem no Instagram. O valor é mais alto do que o cobrado por atrizes globais. Tá podendo!