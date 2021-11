Keanu Reeves e Winona Ryder são casados? Veja resposta do ator

Keanu Reeves e Winona Ryder possuem um vínculo como nenhum outro. Keanu e Winona já fizeram vários filmes juntos e, de acordo com a dupla, eles podem ser tecnicamente casados!

Em 2018, a atriz revelou ao Entertainment Weekly que suas núpcias na tela com o astro, em especial no filme Drácula de Bram Stoker, de 1992, foram presididas por um "verdadeiro padre romeno".

"Na verdade, nos casamos em Drácula. Não, juro por Deus, eu acho que somos casados na vida real", disse ela, em entrevista conjunta com Keanu na época. "Nós filmamos com o padre e ele fez tudo. Então, acho que somos casados."

Quando Winona lembrou a Keanu que eles haviam filmado a cena do casamento no filme de Francis Ford Coppola no Dia dos Namorados, o ator brincou: "Meu Deus, somos casados".

Bem, Keanu foi mais uma vez questionado a esclarecer o seu status com Winona em um vídeo com a Esquire, divulgado na segunda-feira, 22. Enquanto explicava alguns fatos sobre sua vida e carreira, o astro de Matrix Resurrections foi apresentada com a pergunta: "Você e Winona Ryder tecnicamente são casados?"