Segunda temporada de 'Euphoria' ganha trailer e data de estreia

A 2ª temporada de Euphoria ganhou data de estreia e teaser de tirar o fôlego nessa terça-feira, 23. Nas imagens, podemos conferir que os novos episódios serão repletos de caos e confusão.

Zendaya estará de volta na pele de Rue no dia 9 de janeiro de 2022, na HBO Max, e surge no início do vídeo dublando e dançando o hit de Frank Sinatra, "Call Me Irresponsible".

"Quando você é mais jovem, tudo parece tão permanente", Rue explica. "Mas à medida que você envelhece, começa a perceber que nada é, e todo mundo que você ama pode se afastar".

O trailer de um minuto mostra cenas de armas, violência, lojas de conveniência e Rue fugindo dos policiais, e termina com sua irmã Gia (Storm Reid) perguntando: "Você está chapada?"