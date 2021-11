Roubo de Kim Kardashian em Paris: 12 pessoas acusadas

Autoridades francesas estão levando o caso de roubo de Kim Kardashian a julgamento. Dois juízes indiciaram 12 pessoas em conexão com o incidente de 2016, no qual joias no valor de cerca de US$ 10 milhões foram roubadas de Kim enquanto ela sofria um assalto à mão armada em seu hotel, em Paris, uma fonte judicial revela ao E! News.

Os réus serão julgados por roubo com arma de fogo cometido em quadrilha organizada; sequestro e confinamento forçado; ou associação criminosa, segundo a fonte. Os promotores não identificaram quem foi acusado e por quais crimes.

O E! entrou em contato com o representante da Kardashian para comentários.

Durante as primeiras horas do dia 3 de outubro de 2016, cinco homens entraram no quarto de hotel de Kim após eles ameaçarem o concierge com uma arma, o algemarem e o forçarem a abrir a porta da estrela, segundo Ministério do Interior da França. Na época, a dona da KKW Beauty estava na cidade para a Paris Fashion Week.