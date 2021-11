Lisa, do BLACKPINK, abre o jogo sobre a segunda temporada de 'Round 6'

No início deste mês, a AP Entertainment divulgou no Twitter uma entrevista com o criador de Round 6, Hwang Dong-hyuk, falando sobre a segunda temporada.

"Há tanta pressão, tanta demanda e tanto amor por uma segunda temporada. Eu sinto que não nos deixam escolha", disse ele. "Mas, eu posso confirmar que haverá uma segunda temporada. Está em minha cabeça agora. Eu estou planejando tudo no momento. Mas acho que ainda é muito cedo para dizer quando e como vai acontecer."