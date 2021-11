Fred nega que tenha traído Bianca Andrade: "Tudo que aparece é mentira"

Mais uma vez, o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, foi acusado de trair Bianca Andrade. Os rumores vieram à tona na tarde desta terça-feira, 23, após um vídeo do jornalista dançando com três mulheres em uma balada no Catar tomar conta das redes sociais. Fred usou o Instagram para desmentir os boatos, mas sem o bom humor e tranquilidade de sempre — dessa vez, ele prometeu processar os responsáveis pelo boato .

"Eu vi que mais uma vez inventaram um monte de mentira e eu estou vindo aqui de novo me posicionar e negando tudo isso", começou, em vídeo no Instagram.

"Tudo que aparece aí é mentira. Porém, tem uma diferença, dessa vez eu cansei. É um desrespeito para mim como pessoa, como marido, como pai, como jornalista, como profissional. Eu já estou falando com a minha assessoria, com o meu advogado para tomar as medidas cabíveis. É isso, beijo", encerrou o comunicado. Eita!