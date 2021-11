Verdades Secretas 2: Possível final de Angel é gravado com dublê, afirma colunista

Após a saída de Camila Queiroz de Verdades Secretas 2, novela da TV Globo, a cena final da personagem será gravada com uma dublê. A informação é de Patrícia Kogut, colunista do jornal O Globo. Kogut afirmou que a cena será gravada nesta terça-feira, 23, em um aeroporto no Rio de Janeiro. A personagem aparecerá dentro de um jatinho, na pista do aeroporto. O adeus de Angel!

Estarão presentes no desfecho Agatha Moreira, Bernardo Lessa, Rainer Cadete e participações especiais, que foram mantidas em segredo.

Essa não é a única cena gravada pela dublê. Ainda de acordo com O Globo, a substituta gravou partes do capítulo 47 na tarde desta segunda, 22, no apartamento da personagem, com Romulo Estrela.