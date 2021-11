Taylor Swift apoia Joe Alwyn com visita ao set de seu próximo filme

Taylor Swift tem passado um tempo de qualidade com seu namorado, Joe Alwyn, após lançar o álbum Red (Taylor's Version). Uma fonte do E! News revelou que Taylor, de 31 anos, viajou para ficar ao lado de Joe Alwyn em seu trabalho.

De acordo com o informante, "Taylor visitou o namorado no set de seu filme". Joe, de 30 anos, está atualmente filmando a adaptação para o cinema do romance de Denis Johnson, The Stars at Noon, segundo o site IMDb.

Sua co-estrela, Margaret Qualley, recentemente contou que o elenco estava filmando na América do Sul, compartilhando fotos do que pareciam ser pássaros tropicais.

A estrela de Maid escreveu em seu Instagram: "'Orgulho de pássaro' para meu pai. E esse rapaz também era doce. Panamá. Estrelas ao meio-dia".

A diretora do filme, Claire Denis, também deu a entender que estava no Panamá e compartilhou uma foto da bandeira do país pendurada ao lado de uma calçada da cidade.