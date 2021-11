Conheça Satiko, influenciadora virtual criada por Sabrina Sato

"Sou um ser em constante mudança. Me adapto conforme o mundo evolui. Cresço e aprendo todo o tempo. Sou ageless. Sou livre. Sou o agora. Sou múltipla. Estou sempre aberta ao que a vida tem me oferecer. Invisto no autoconhecimento para me aprimorar mais a cada dia. Minha paixão é conhecer gente nova e ouvir o que os outros tem a me dizer. Gosto de aprender e de trocar com as pessoas", completou nossa avatar favorita.