Júlia Byrro, de 'Verdades Secretas 2', se diverte com cantadas dos fãs

Depois que começou a novela Verdades Secretas 2, exibida no Globoplay, a internet nunca mais foi a mesma para Júlia Byrro, apontada como razão para Camila Queiroz querer deixar a Globo. Em entrevista à revista Quem, a atriz novata contou que recebe várias cantadas nas redes sociais. Júlia Byrro interpreta Lara na obra de Walcyr Carrasco e protagoniza cenas ousadas na trama.

Com apenas 20 anos, a artista está se destacando com seu trabalho de estreia na produção disponível no Globoplay. E, com a exposição, é inevitável que cheguem muitas mensagens até seu perfil.

"Estou solteira e todos os dias recebo muitas mensagens falando sobre ‘Verdades', sobre a Lara, perguntando da Angel e tal. Mas no meio dessas recebo cantadas. Inclusive me divirto muito com elas, fico rindo sozinha lendo as mensagens. O pessoal é muito criativo", declarou durante a conversa.