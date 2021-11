Confira a participação dos brasileiros no Emmy Internacional 2021

É, não deu! Nenhum dos cinco indicados brasileiros na 49ª edição do Emmy Internacional conquistaram prêmios no evento que rolou em Nova York nesta segunda-feira, 22. Apesar de não vencer nenhuma das categorias, o Brasil mandou bem nas indicações: entre os países, apenas a Inglaterra teve mais obras disputando as estatuetas do Emmy Internacional.

Entre os concorrentes, a novela Amor de mãe, da TV Globo, perdeu na categoria Melhor Telenovela, para The song of glory, da China. Já Diário de um confinado, produção disponível no Globoplay, estava brigando pela categoria de Melhor Série de Curta Duração, porém, Inside, da Nova Zelândia acabou ganhando.

Enquanto isso, Cercados buscava a vitória na categoria de documentários e quem levou a melhor foi a produção tailandesa Hope Frozen: A Quest To Live Twice. Todas as mulheres do mundo, também do catálogo da Globoplay, disputava a categoria de Filmes e Minisséries para TV, e foi a Noruega que ficou com o prêmio com Atlantic crossing.