Fred é acusado de trair Bianca Andrade após surgir em vídeo com 3 mulheres

Bianca Andrade, a Boca Rosa, e Fred se viram em mais uma polêmica. Na manhã desta terça-feira, 23, Bianca estava entre os assuntos mais citados das redes sociais após um vídeo de Fred com três mulheres vir à tona pelos internautas.

O integrante do Desimpedidos aparece no registro dançando com o trio, em uma balada do Qatar, que, segundo o perfil Galo Intruso no Instagram, aconteceu no domingo, 21.

"Tudo aconteceu quando o boy foi para um resort, e muita gente, além dos amigos, viram ele na piscina com uma menina de 20 e poucos anos. Ele estava bem solto, todo se querendo. E depois daí foram para o quarto", narrou a página.