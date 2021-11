Recomendado para você : Vídeo de Marcius Melhem debochando de acusações de assédio vaza na web

Mais de um ano antes das denúncias de assédio moral contra Marcius Melhem, que à época coordenava o Departamento de Humor da TV Globo, o humorista debochava com amigos da possibilidade de ser punido pela emissora. Em vídeo revelado pela coluna de Léo Dias, no portal Metrópoles, mostra Marcius Melhem ao lado de outros colegas da emissora ironizando a situação.

De acordo com o colunista, a gravação é do dia 15 de outubro de 2018. Melhem e os colegas estão em uma festa em Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro, em um ofurô. Com muita empolgação,os amigos cantam em coro: "Não tem compliance lá, não adianta reclamar no DAA".

DAA é a sigla para área de Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico da emissora. Já compliance é o processo que garante que uma empresa cumpra a legislação a qual está submetida, aplique princípios éticos e garanta a integridade dos colaboradores.