Família real rebate "alegações exageradas e infundadas" de documentário "decepcionante"

De acordo com o Evening Standard, um advogado de Meghan também rejeitou acusações sobre o tratamento dado pela Duquesa de Sussex aos funcionários do Palácio durante The Princes and the Press. No início deste ano, o The Times relatou que Jason Knauf, ex-secretário de comunicações de Meghan e Harry, enviou um e-mail em 2018 que supostamente foi encaminhado ao RH alegando que "a Duquesa conseguiu expulsar dois funcionários de seu escritório no ano passado" e estava "procurando minar" a confiança de outro funcionário. Uma investigação foi lançada, e um porta-voz de Meghan negou as acusações, chamando-as de "uma campanha de difamação calculada com base em desinformação enganosa e prejudicial" em um comunicado ao The Times.

"Essas histórias eram falsas", disse Jenny Afia, do escritório de advocacia Schillings, que representa Meghan, durante o documentário, de acordo com o Evening Standard. "Essa narrativa de que ninguém pode trabalhar para a Duquesa de Sussex, que ela era muito difícil e exigente como chefe e todos tinham que ir embora, simplesmente não é verdade".