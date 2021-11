Dwayne "The Rock" Johnson receberá o People's Champion Award no People's Choice Awards 2021

Johnson atua como cofundador e CEO da Seven Bucks Companies, uma empresa global multi-plataforma enraizada na autenticidade, paixão e narrativa. O pioneiro empreendedor fez parceria com a Netflix para fazer o thriller de ação internacional Alerta Vermelho, quebrando recordes no mundo inteiro como o maior dia e fim de semana de abertura de um filme do streaming.

Além disso, Johnson e a Seven Bucks Productions fizeram parceria com a Disney na maior estreia mundial no cinema para o estúdio neste verão com Jungle Cruise.