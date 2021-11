Recomendado para você : Maiara e Fernando Zor reatam romance e são vistos aos beijos

Juntos novamente! Após dois meses do término entre Maiara e Fernando Zor, os dois foram flagrados aos beijos na festa de casamento do compositor Cristyan Ribeiro, nesta segunda-feira, 22. O evento rolou na cidade de São Sebastião, litoral paulista, e o clima entre Maiara e Fernando Zor era mesmo de reconciliação.

O perfil Gossip do Dia postou um clique dos dois juntinhos no Instagram, e muitos seguidores apoiaram a volta do relacionamento. Até mesmo Adriane Galisteu, a apresentadora de A Fazenda 13, da Record TV, deixou seu comentário no post. "Lindos! Felicidades", escreveu.

Os artistas haviam se separado em setembro deste ano, depois de idas e vindas desde 2019. No começo do ano, eles até trocaram alianças e divulgaram que estavam noivos, com um pedido de casamento feito por Fernando em um salto de paraquedas em Dubai, nos Emirados Árabes.