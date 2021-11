Recomendado para você : Daniel Cady nega crise no casamento com Ivete Sangalo

Podemos ficar tranquilos, está tudo bem entre Daniel Cady e Ivete Sangalo. Daniel fez uma live no Instagram na noite desta segunda-feira, 22, para negar os boatos de que o casamento com Ivete estaria em crise. Segundo o nutricionista, ele só apagou fotos com a cantora da rede social para adequar o perfil a seu novo projeto. Tudo pelo feed!

"Já vou logo começar a live adiantando esse assunto, que foi fofoca pura. Não teve nada com meu casamento. Não sei de onde surgiu essa história. Alguma semente do mal viu quando eu estava recomeçando meu Instagram e soltou isso", começou Daniel.

De acordo com Cady, ele está repaginando seu perfil na rede social para se adequar com a coleção de camisetas inspiradas na natureza que está para lançar. "O que era para ser uma surpresa, uma coisa bacana do trabalho com as camisas, virou esse reboliço todo aí. Tá tudo bem por aqui. Tudo em paz com a minha família, graças a Deus", esclareceu. Ainda bem!