Como Camila Cabello e Shawn Mendes estão sutilmente se apoiando após término

Shawn Mendes e Camila Cabello continuam amigos. Após a separação, Shawn e Camila deram algumas provas sutis que não guardam ressentimentos.

No final de semana, Camila postou seu novo visual no Instagram que incluiu look "glacial" formado por cabelo azul e top da mesma cor, que recebeu uma curtida de seu ex.

No domingo, 21, Shawn compartilhou uma série de fotos sem camisa durante aulas de surfe. "Gracias @heiner_castillo_m por estas fotos", o cantor de "Mercy" escreveu em espanhol. Apesar de muitos emojis de corações nos comentários, Camila manteve apenas um like.

As interações de Shawn e Camila no Instagram acontecem um pouco menos de uma semana depois que eles anunciaram sua separação. Em seu depoimento, eles prometeram continuar seu relacionamento como amigos. "Ei, pessoal, decidimos terminar nosso relacionamento romântico, mas nosso amor um pelo outro como humanos está mais forte do que nunca", a dupla escreveu em declarações idênticas compartilhadas em suas respectivas contas no Instagram.