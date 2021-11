Sandra Bullock e Keanu Reeves namoraram na vida real? Veja resposta da atriz

Apesar de terem vivido um par romântico em Velocidade Máxima, um romance entre Keanu Reeves e Sandra Bullock nunca decolou. A química entre os dois era tanta, que desde que estrelaram o filme de ação de 1994, os fãs sempre tiveram a dúvida se Keanu e Sandra namoraram na vida real.

E qual é a resposta, segundo entrevista da atriz à revista Esquire? "Não".

"Mas quem sabe?", ela continuou. "Keanu é um cara que eu sinto que é amigo de todas as mulheres que ele já namorou. Eu não acho que há alguém que tenha algo horrível a dizer sobre ele. Então talvez nós poderíamos ter sobrevivido. Eu não sei. Mas nós tivemos que sobreviver a nada. Nós crescemos juntos em estradas paralelas e tiramos nossos chapéus, nos encontramos para um jantar e tentamos trabalhar juntos. E quanto mais o tempo passa, mais em fico maravilhada com o ser humano. Eu teria sido capaz de dizer isso se ele tivesse me largado e me deixado com raiva? Provavelmente não".