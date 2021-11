Jeff Johnson, de Tiger King, morre por suicídio aos 58 anos

Jeff Johnson, o ex-traficante de répteis apresentado em Tiger King, morreu por suicídio no dia 8 de setembro, de acordo com um relatório arquivado pelo Departamento de Polícia de Oklahoma City.

Segundo cópia do relatório obtido por E! News, a esposa de Johnson disse à polícia que eles começaram uma discussão na garagem de sua casa em Oklahoma City e que ele se matou na frente dela. Ela então chamou a polícia. Quando os serviços de emergência chegaram ao local, continuou o relatório, Johnson ainda tinha pulso e foi levado a um hospital, onde foi declarado morto. Ele tinha 58 anos. O legista também listou a forma de morte de Johnson como suicídio.

Johnson fez uma breve aparição no episódio quatro primeira temporada, de Tiger King, durante o qual ele falou sobre o processo de Carole Baskin contra Joe Exotic. De acordo com o The Hollywood Reporter, Exotic foi condenado a pagar ao Baskin's Big Cat Rescue quase US$ 1 milhão em 2013 para resolver um processo de violação de marca registrada.