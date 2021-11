Manu Gavassi dá spoiler sobre triângulo amoroso na série 'Maldivas'

Eu ouvi triângulo amoroso? Durante entrevista para o podcast PodDelas, Manu Gavassi deu um spoiler sobre seus pares românticos na série brasileira Maldivas da Netflix. A nova produção, que conta com Manu Gavassi, deve estrear em 2022, ainda sem data oficial.

No bate-papo, a cantora, que está em alta com o lançamento do álbum GRACINHA, deixou ‘escapar' um detalhe importante da narrativa. Além de Klebber Toledo, outro ator também terá um romance com sua personagem na história.

"Eu tinha dois pares… O marido, que era o Klebber Toledo, porque ela… tadinha. Ai, não sei se posso falar isso! Acabei com a série! E tem outro que é secreto então, que não posso falar. O Klebber Toledo é o marido", comentou.