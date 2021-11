Recomendado para você : Maiara e Maraísa se emocionam com fã parecida com Marília Mendonça

Maiara se emocionou no último show de Maiara e Maraísa, em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, no sábado, 20. O motivo foi Samara Kalil, uma fã que se parece (e muito!) com Marília Mendonça. Samara contou nas redes sociais que Maiara chegou a descer do palco para cumprimentá-la — e compartilhou um registro ao lado das sertanejas.

"Que momento, meu Deus!! Eu só me lembro que me arrepiava dos pés à cabeça sem parar. @maiara @maraisa obrigada por esse abraço! Um afago pro coração que hoje é só saudade", agradeceu a fã, no Instagram.

Samara aproveitou para esclarecer as perguntas sobre ser "cover" de Marília, que faleceu no último dia 5, em um trágico acidente de avião.