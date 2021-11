Eddie Redmayne diz que papel em 'A Garota Dinamarquesa' foi um "erro"

Durante a estreia do filme no Festival Internacional de Cinema de Toronto, em 2015, Eddie disse aos repórteres que se encontrou com mulheres trans de todas as idades para se preparar para o papel.

"Há um certo medo em interpretar qualquer personagem, mas realmente parecia um privilégio extraordinário [interpretar Lili]", disse ele na época para a People. "Ela é uma mulher espantosa. A noção de transição e a cirurgia de mudança de sexo quase podia levar à morte. Mas sua coragem, sua vontade de viver uma vida fiel a si mesma, ela sentiu que isso era mais valioso."