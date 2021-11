Iza é homenageada por linha de bonecas dedicadas a mulheres inspiradoras

Iza foi transformada em Barbie! A cantora foi homenageada pela Mattel no projeto Mulheres Inspiradoras, com uma boneca feita à sua semelhança. Iza recebeu o presente no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, por ser considerada um símbolo no que se refere à diversidade e inclusão da comunidade negra e empoderamento de mulheres para milhões de pessoas.

"Eu sempre adorei o universo Barbie, mas confesso que nunca havia me enxergado verdadeiramente nele. Ter uma versão minha da Barbie Role Model confirma cada vez mais que a vida é muito louca, que a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos e que o nosso trabalho sempre vai tocar o coração de alguém!", escreveu a cantora, emocionada, no Instagram.

"Eu precisava ter ouvido isso quando era mais nova: que eu tinha que ser exatamente do jeito que eu sou. Como uma menina negra, vivi muitas coisas, tive muito medo e achava que ser eu não era suficiente", continuou.