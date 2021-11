Recomendado para você : Rodolffo, ex-BBB, é acusado de apologia ao estupro por letra de nova música

Depois que Israel e Rodolffo lançaram a música Dar uma Namorada na última sexta-feira, 22, a letra da nova faixa da dupla sertaneja chamou a atenção da psicanalista e doutora em psicologia Manuela Xavier. A partir de um vídeo publicado no Instagram, Manuela acusou Israel e Rodolffo de fazerem apologia ao estupro com a canção.

No post, Manuela demonstra indignação com o trecho "Cê não vai me iludir de graça / Me atiçou, vai ter que dar uma namorada".

"Essa música escrita hoje, em 2021, com uma mentalidade de 1920, diz que se a mulher for estuprada, a culpa é dela. Porque ela atiçou, ela provocou. Qualquer semelhança com ‘qual era a roupa que ela usava?', ‘mas ela tava pedindo', ‘mas ela tava fazendo doce' não é mera coincidência", comentou a psicanalista.