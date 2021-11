Repórter diz que ficou "mortificado" após polêmica em entrevista com Adele

O repórter australiano Matt Doran se defendeu após passar por momento complicado durante entrevista com Adele. A polêmica na web teve início após Matt admitir que não ouviu o novo álbum da cantora, 30.

Matt, que é um dos apresentadores do The Weekend Sunrise, viajou para Londres no dia 4 de novembro para uma entrevista exclusiva com a estrela, para divulgação de seu novo trabalho. Durante a conversa com a vencedora do Grammy, o apresentador de TV contou que ele não tinha ouvido o disco, além do single "Easy On Me". Após a revelação, de acordo com o The Guardian, a entrevista foi arquivada e a Sony não divulgou as filmagens.

Em comunicado ao E! News, Matt culpou o acidente por um erro no e-mail e disse que está "arrasado que os fãs dela tenham negado esta entrevista."

"Quando eu me sentei para entrevistar Adele, eu honestamente não estava ciente de que eu tinha recebido um e-mail com uma prévia de seu álbum ainda não lançado", disse Matt. "Eu mais tarde descobri que ele foi enviado para mim como um link 'e card' após nós desembarcarmos em Londres um dia antes da entrevista. Em minhas longas discussões por telefone com representantes da Sony, nunca me disseram que uma cópia da amostra estava sendo disponibilizada".