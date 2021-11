Simone Medina desabafa após título da filha caçula: "Nunca desistam dos seus filhos"

"Filha, sem palavras pra menina-mulher de Deus que você se tornou. Muito orgulhosa e feliz com tudo que Deus preparou para nós neste dia! Charlão, você é sem palavras, sempre foi e será até a eternidade o amor que Deus me deu nesta terra para, juntos, partilharmos desta missão. Te amo até a eternidade e iremos juntos até o fim. Deus estabelece uma nova aliança na nossa família e ninguém pode impedir", escreveu, no Instagram.