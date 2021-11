Recomendado para você : Gabi Brandt impressiona com tour pela mansão onde mora com a família

Neste domingo, 21, Gabi Brandt decidiu mostrar mais detalhes de seu lar nos stories do Instagram. Ao lado do marido Saulo Poncio e dos dois filhos pequenos Davi e Henri, Gabi Brandt vive sua rotina de influenciadora na mansão onde mora com a família na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Ela começou gravando a parte externa da casa, com um jardim enorme, assim como a piscina, um salão de festas, uma churrasqueira onde antes era uma lareira, sauna, uma quadra de esportes e um parquinho para as crianças.

"Aqui ficava uma lareira, mas a gente não usava para nada, então colocamos essa área. Com mesas. A sauna ninguém nunca usou, virou depósito para bolas de futevôlei", disse.