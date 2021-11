Recomendado para você : Kourtney Kardashian prova estar muito feliz em noite de cinema com Travis Barker

O encontro mais recente de Kourtney Kardashian e Travis Barker saiu direto de uma comédia romântica. Kourtney e Travis, que ficaram noivos em outubro, desfrutaram de uma noite de cinema na praia no sábado, 20, e provaram estar muito felizes.

Os pombinhos entraram no espírito natalino mais cedo e assistiram ao clássico de Natal, Esqueceram de Mim. "Melhor noite de todas", escreveu o baterista do Blink-182 nos Stories do Instagram, junto com as filmagens dos bastidores da noite. "Te amo @kourtneykardash."

Em certo ponto, o par se aninhou e passou os braços em volta um do outro enquanto assistiam a uma exibição de fogos de artifício na praia.

De acordo com um videoclipe que Kourtney postou no Instagram, ela parecia mais feliz do que nunca naquele momento, exibindo um largo sorriso enquanto segurava seu noivo. O casal até mesmo usou trajes iguais com estampas de esqueleto. Fofos!