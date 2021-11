Sam Asghari, noivo de Britney Spears, chama atenção com referência a Justin Timberlake

Dias após o Super Bowl de 2021, o cantor de "Sexyback" escreveu no Instagram: "Eu vi as mensagens, marcações, comentários e preocupações... Lamento profundamente pela época em minha vida em que minhas ações contribuíram para o problema, onde falei fora de hora, ou não falei pelo que era certo. Entendo que falhei nesses momentos e em muitos outros e me beneficiei de um sistema que tolera a misoginia e o racismo".

Timberlake não comentou sobre o documentário.

Apesar de sua história, Timberlake e Spears demonstraram apoio um ao outro nos últimos anos. Ela elogiou o ex, dançou uma música sua em vídeos do Instagram, chamou-o de "inspirador", e expressou interesse em colaborar com o cantor—ao que ele pareceu receptivo.

Timberlake também apoiou publicamente Spears em sua batalha para encerrar tutela, que finalmente chegou ao fim no início deste mês, após 13 anos. "Independentemente do nosso passado, bom e mau, e não importa há quanto tempo, o que está acontecendo com ela não está certo", ele tuitou em junho, depois que ela deu um depoimento bombástico no tribunal sobre sua situação.