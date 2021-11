Camila Cabello arrasa em selfies sensuais após término com Shawn Mendes

Uma fonte próxima à ex-estrela do Fifth Harmony disse exclusivamente ao E! News que Camila estava igualmente surpresa com a situação.

De acordo com o informante, o canadense, de 23 anos, foi quem "iniciou a conversa" sobre eles seguirem caminhos separados. A fonte descreveu Camila como "muito chateada com a separação", mas no final das contas "concordou" que desistir era o melhor.

"Foi muito difícil por alguns dias, mas ela tem passado muito tempo com os amigos e se mantendo ocupada", explicou a fonte. "Ela tem um grande sistema de apoio e está se sentindo renovada agora."