Ator Joey Morgan morre aos 28 anos: Zoey Dutch e mais famosos prestam tributo

O ator Joey Morgan, que estrelou nos filmes Como Sobreviver a um Ataque Zumbi, Flower e Sierra Burgess é uma Loser, morreu no dia 21 de novembro, aos 28 anos. "Joey Morgan faleceu na manhã de domingo", seu representante confirmou ao THR.

"Foi um choque e devastou todos nós que o amamos. Ele fará muita falta. Nós esperamos que todos entendam o quão doloroso isso é para seus entes queridos e que possam respeitar os limites e permitir que eles fiquem em luto em paz".

Nenhum detalhe adicional, incluindo a causa da morte, foi compartilhado publicamente.

A amiga de Joey, e colega de elenco em Flower, Zoey Dutch, foi até as redes sociais nesse domingo, 21, para prestar tributo. "Descanse em paz Joey", ela escreveu no Instagram com uma foto do set do filme de 2017. "Uma pessoal profundamente especial, talentosa e bondosa. Nós te amamos".

Patrick Schwarzenegger, que trabalhou com Joey em Como Sobreviver a um Ataque Zumbi, de 2015, comentou incrédulo na postagem de Zoey. "O quê?!? Não", escreveu ele. "Uma estrela brilhante e hilária quando trabalhei com ele. Uau. Isso é horrível."