BTS encerra AMA com apresentação de "Butter" após vencer como Artista do Ano

O BTS já tinha subido ao palco mais cedo na noite. As estrelas se juntaram ao Coldplay para uma performance explosiva de "My Universe". O grupo também teve muito o que celebrar já que eles levaram para casa os troféus de Melhor canção pop, Melhor duo ou grupo pop e Artista do Ano.

A apresentação do grupo marca sua volta ao palco do AMA. No ano passado, devido à pandemia do coronavírus, os meninos fecharam a cerimônia com uma dupla performance de "Dynamite" e Life Goes On", direto da Coréia.

Em 2017, o BTS fez sua estreia no AMA cantando "DNA".