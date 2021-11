Por dentro da noitada de Lizzo e BTS no show de Harry Styles

Lizzo e BTS se encontrando em um show de Harry Styles é realmente o crossover épico de que os fãs precisavam desesperadamente! Lizzo e os membros do BTS, que são admiradores do trabalho de ambos, cantaram juntos – e com emoção! – os sucessos de Styles.

Os artistas compareceram ao show de sexta-feira, 19, no The Forum em Iglewood, Califórnia. Ao lado da cantora estavam J-Hope, Jungkook, V e Jimin.

Lizzo, V e Jimin passaram a noite dançando, gritando What Makes You Beautiful e tirando selfies, além de criarem um novo termo nas redes sociais: VMINZZO.

"Eu e meus melhores amigos", escreveu a estrela na legenda da postagem no Instagram, da qual apresentava imagens adoráveis dos artistas posando juntos e sorrindo durante a apresentação.