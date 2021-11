Veja as fotos do romance de Kim Kardashian e Pete Davidson em público

Kim Kardashian e Pete Davidson confirmaram o seu romance enquanto caminhavam de mãos dadas na Califórnia. Kim e Pete foram fotografados na quarta-feira, 17, o mesmo dia em que estavam celebrando juntos o aniversário de 28 anos do comediante.

A eterna musa de Keeping Up With the Kardashians usava um body branco, calça cinza de moletom e tênis da marca Adidas Yeezy Boost 700, de seu ex-marido, Kanye "Ye" West.

O integrante do SNL, por sua vez, optou por uma camiseta preta e calça xadrez da SKIMS, marca de Kim. Eles foram flagrados dentro de um carro de luxo Escalade, junto com outras pessoas, de acordo com uma testemunha ocular revelou ao E! News.

Guardas de segurança foram fotografados trazendo para dentro do veículo uma caixa de cachorro-quente em um restaurante Hot Dog on a Stick, localizado em um shopping center próximo.

Em um episódio de Keeping Up With the Kardashians de 2014, Kim sinalizou que a marca de fast food era sua favorita. Pete e Kim foram vistos saindo do carro, de mãos dadas. Os dois então entraram em outro veículo, um Maybach, e permaneceram dentro por vários minutos antes de Pete sair do veículo e retornar ao Escalade, disse a testemunha.

Ele, então, viajou para o aeroporto local e foi fotografado fumando com vários amigos enquanto usava os pijamas da SKIMS. Kim foi vista mais tarde sozinha, vestindo uma roupa semelhante.