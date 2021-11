BBB 22 chegando! Veja detalhes da nova edição do programa a dois meses da estreia

Quem está contando os dias para a estreia da próxima edição de Big Brother Brasil, reality show da Rede Globo? Na última quarta-feira, 17, passaram a faltar apenas dois meses para esse momento cheio de expectativas que está sendo o início do BBB 22.

A data está marcada para o dia 17 de janeiro do próximo ano. E para já termos um gostinho do que vem por aí, selecionamos algumas das novidades da tão aguardada edição do programa!

Já sabemos que Tadeu Schmidt entrará no lugar de Tiago Leifert e, além de um novo apresentador, a casa mais vigiada do país também teve a sua primeira prova divulgada. De acordo com o Extra, em um documento enviado para os anunciantes da atração, a emissora afirma que ela será de imunidade.

No mesmo documento, a Globo também inseriu algumas restrições a esses patrocinadores, e uma delas é não poder se expressar a favor ou contra qualquer participante. Tais regras têm como objetivo evitar um 'efeito Juliette', como quando a Avon se posicionou a favor da campeã do BBB 21.