Britney Spears rebate Christina Aguilera por se "recusar a falar" sobre sua tutela

Britney Spears está convocando celebridades para se manifestarem contra sua tutela "abusiva", que durou por 13 anos. Britney tocou no assunto após Lady Gaga e Christina Aguilera fazerem os seus respectivos comentários sobre o fim da tutela.

Na quinta-feira, 18, Aguilera conversava com a imprensa no tapete vermelho do Grammy Latino quando foi questionada se ela havia falado com Britney desde a decisão da juíza.

Em resposta, o aparente assessor de imprensa da cantora disse ao repórter: "Não, não faremos isso hoje. Sinto muito". No momento, a cantora de Beautiful fez uma careta, se afastou e disse: "Não posso, mas estou feliz por ela!"

No dia seguinte ao evento, Britney postou a entrevista em seus Stories no Instagram e expressou decepção com a interação de Christina com a imprensa.

"Eu amo e adoro todos que me apoiaram", legendou a estrela. "Mas se recusar a falar quando se sabe a verdade equivale a mentir!!! 13 anos estando em um sistema abusivo corrupto, mas por que é um assunto tão difícil para as pessoas falarem? Fui eu que passei por isso!!!"