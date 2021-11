Tudo sobre 'Só se for por amor', nova série brasileira da Netflix

Presente em mais de 190 países, a plataforma de streaming Netflix possui cerca de 214 milhões de assinaturas, com gêneros para todos os gostos e inúmeros idiomas. Nada mais justo que o nosso país ter o seu espaço reservado por lá, não é verdade?

Atores talentosos? Temos! Histórias imperdíveis? Também temos… E parece que a dona Netflix vem notando isso cada vez mais. Nos últimos tempos, várias produções nacionais estão sendo anunciadas pela maior plataforma de streaming do mundo atualmente.

No dia 4 de novembro, a plataforma de streaming divulgou o teaser da série Só se for por amor, com um elenco cheio de jovens talentos. No teaser, o elenco aparece ao som da música Todo Mundo Vai Sofrer, da cantora Marília Mendonça, um dia antes do trágico acidente aéreo que tirou a vida da cantora, no dia 5 de novembro.