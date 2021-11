Casa de apostas prevê probabilidades para final de Angel em Verdades Secretas 2

Será que Carrasco seria capaz de escolher outra atriz só para interpretar Angel nos momentos finais e seguir com a trama? De acordo com os números, não. A probabilidade é de apenas 5%. O clima ficou tão ruim no Projac que nem as cenas já gravadas com a atriz devem entrar no final (probabilidade de 8%). Há quem acredite que a modelo será presa pela morte de Alex e assassinada da cadeia, 20% de chances, para sermos exatos. Será?