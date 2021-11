Halle Berry será honrada com o People's Icon Award no People's Choice Awards 2021

Existe alguém mais icônico do que Halle Berry? A atriz, diretora e produtora vencedora do Oscar receberá o People's Icon Award no People's Choice Awards 2021, o E! anunciou nesta sexta-feira, 19. A artista vencedora do Grammy, Cardi B apresentará o prêmio à Halle na cerimônia.

Berry, vencedora do prêmio PCA e sete vezes indicada, será homenageada por suas contribuições lendárias na TV e no cinema, incluindo sua estreia na direção do filme Bruised, durante a transmissão do PCA 2021 que acontece na terça-feira, 7 de dezembro, às 21h, no Barker Hangar, em Santa Monica.

"Ao longo de sua carreira, Halle Berry quebrou barreiras, dirigiu e estrelou diversos papéis que abriram caminho para outros na indústria", disse Jen Neal, vice-presidente executiva de Entertainment Live Events, Specials & E! News, NBCUniversal Entertainment Television and Streaming, em um comunicado hoje.

"Além de seus elogios à filmografia e sua definição de tendências, Berry é conhecida por seu trabalho filantrópico com mulheres, crianças e comunidades carentes. Ela é um ícone de nosso tempo e por todas essas razões e muito mais, temos a honra de apresentá-la com The People's Icon de 2021".